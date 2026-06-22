Ответ США и Китаю: ЕС оплатит создание суверенной языковой модели ИИ на 400 млрд параметров

Новая система будет состоять из более 400 миллиардов параметров — ранее ИИ-модели подобных масштабов создавались исключительно лидерами ИТ-индустрии в США и Китае. Нейросеть обучат работе на всех 24 официальных языках Евросоюза.

Для снижения колоссальной вычислительной нагрузки разработчики применят современные модульные архитектуры, включая технологию «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts). Готовый продукт планируется выпустить в свободный доступ в качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом, что создаст равные условия для ученых, бизнеса и госучреждений внутри ЕС.

Компания Domyn будет создавать модель при поддержке технологического гиганта Nvidia. В отличие от большинства существующих больших языковых моделей, которые создаются для академических целей и не учитывают особенности строго регулируемых отраслей, европейский проект будет оптимизирован под критически важные бизнес-процессы. Речь идет о применении ИИ в сфере финансовых услуг, обороны и передового производства (например, для запросов к структурированным базам данных).

У разработчиков уже есть опыт в этой сфере: их модель Domyn-Large на 263 млрд параметров, а также версии Italia-10B и Colosseum-355B уже доступны как микросервисы Nvidia NIM и полностью соответствуют европейскому «Закону об ИИ».

Финансовую и техническую сторону проекта Еврокомиссия обеспечивает совместно с консорциумом по суперкомпьютерам EuroHPC. Согласно условиям, победителю конкурса на один год будет безвозмездно предоставлено 2,5% вычислительных мощностей европейских суперкомпьютеров, оптимизированных специально под алгоритмы искусственного интеллекта.