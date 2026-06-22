Мировой рынок видеоигр впервые превысил $200 млрд

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал рынок ПК-игр. Его выручка увеличилась на 12% и достигла 43,6 млрд долларов. Аналитики отмечают, что рост обеспечили многочисленные премиальные релизы, а не отдельные крупные проекты.

Крупнейшим сегментом индустрии остался мобильный гейминг. Его объем составил 113,3 млрд долларов, что на 10,7% больше показателя предыдущего года. При этом доходы росли даже на фоне сокращения числа загрузок игр.

Консольный рынок принес 44,7 млрд долларов, показав рост на 2,8%. Поддержку сегменту обеспечили продажи полноценных игр и подписочные сервисы. Вместе с тем результаты сдерживались снижением доходов от сервисных игр и более слабыми показателями экосистемы Nintendo.

Расходы игроков на внутриигровые покупки на ПК выросли на 9,1% благодаря популярности Counter-Strike 2 и Roblox. В консольном сегменте этот показатель снизился на 4,6%, что аналитики связывают с уменьшением вовлеченности аудитории Fortnite и Call of Duty.

Рост был зафиксирован во всех регионах мира. Крупнейшим рынком остается Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 47% мировой выручки. Согласно прогнозу Newzoo, к 2028 году объем мировой игровой индустрии достигнет 234,4 млрд долларов.