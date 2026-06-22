Кризис в Volkswagen: совет директоров компании признал угрозу исчезновения компании

Из девяти опрошенных топ-менеджеров шесть человек прямо заявили, что ситуация является критической и корпорация находится под угрозой полного исчезновения. Оставшиеся трое назвали положение дел «напряженным».

Вариант ответа «не критическая ситуация» не выбрал никто.

Все девять директоров единогласно высказались за радикальное изменение курса развития. Эксперты отмечают, что исправить положение косметическими мерами не удастся, и компании придется закрывать заводы в Германии, а внутренние конфликты мешают оперативно реагировать на меняющийся рынок.

В качестве символического примера кризиса приводятся переговоры китайской компании BYD о возможном использовании площадки завода «Стеклянная мануфактура» в Дрездене, где раньше собирали премиальные автомобили Phaeton.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме на годовом собрании акционеров официально подтвердил сложное положение дел. Он констатировал, что в 2026 году условия в автоиндустрии ухудшились, а многолетняя успешная бизнес-модель компании больше не работает. Несмотря на появление новых конкурентоспособных электромобилей, таких как ID. Polo, доходность от них остается недостаточной.

План оптимизации компании до 2030 года включает следующие меры:

Сокращение рабочих мест: к 2030 году планируется уволить 50 000 сотрудников по всему концерну. Из них 35 000 увольнений придется на основной бренд VW. До конца 2026 года штат сократится на 19 000 человек (при этом 28 000 добровольных увольнений уже согласованы).

к 2030 году планируется уволить 50 000 сотрудников по всему концерну. Из них 35 000 увольнений придется на основной бренд VW. До конца 2026 года штат сократится на 19 000 человек (при этом 28 000 добровольных увольнений уже согласованы). Снижение издержек: производственные расходы на заводах в Германии в 2025 году уже снизились более чем на 20%.

производственные расходы на заводах в Германии в 2025 году уже снизились более чем на 20%. Сокращение мощностей: к 2030 году европейское производство сократят еще на 500 000 машин (в дополнение к снижению на 1 миллион авто к 2028 году). Аналогичное сокращение на 500 000 единиц запланировано в Китае, что уменьшит глобальные мощности бренда на 1 миллион автомобилей к концу десятилетия.

Целью новой стратегии остается достижение рентабельности продаж на уровне 8–10% к 2030 году.