В Италии запустили массовый забег, где главный приз — неограниченный тирамису

Маршрут гонки будет проложен через исторический центр города, включая узкие средневековые улицы, каналы и мосты, которые обычно доступны туристам только в рамках пеших экскурсий.

Скорость преодоления дистанции не имеет значения: поучаствовать могут как профессиональные бегуны, так и любители пеших прогулок. Время участников никто фиксировать не будет, а спортивные разряды за этот забег не предусмотрены.

Лимит участников составляет всего одну тысячу человек, и места стремительно раскупаются. Стоимость регистрации до 30 августа равна 18 евро, после чего она вырастет до 22 евро. Этот взнос полностью покрывает участие в мероприятии и доступ к неограниченному количеству десерта после финиша.

Проведение Tiramisu Run приурочено к Кубку мира по тирамису, который ежегодно проходит в Тревизо и в 2026 году отмечает свой 10-летний юбилей. Этот кулинарный чемпионат традиционно собирает кондитеров со всего мира, соревнующихся за лучшее исполнение знаменитого итальянского десерта. Спортивную составляющую в программу фестиваля решили добавить впервые, чтобы участники могли с особым аппетитом насладиться угощением после физической активности.

Подобные форматы, объединяющие спорт и еду, становятся популярными во всем мире. Например, в США организуют 50-километровый ультрамарафон, участники которого обязаны съедать блюда в десяти точках сети Taco Bell вдоль маршрута. При этом в американской версии правила строгие — при признаках тошноты бегуна дисквалифицируют, а добравшиеся до конца получают статус «выживших». На этом фоне итальянский забег выглядит намного дружелюбнее, поскольку не навязывает никаких обязательных порций или штрафов.

Организаторы рассчитывают, что Tiramisu Run станет ежегодной традицией города. В случае успеха в будущем лимит на количество участников планируют существенно увеличить.