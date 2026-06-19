DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая

По данным Reuters и The Information, компания стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае.

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вложил около 3 млрд долларов и сохранил контроль над компанией благодаря особой структуре сделки. Инвесторы направляли средства через партнёрство с ограниченной ответственностью под управлением руководства стартапа и не получили права голоса.

Исключением стал Национальный инвестиционный фонд индустрии искусственного интеллекта Китая, который инвестировал около 150 млн долларов напрямую и сохранил возможность участвовать в управлении.

Среди крупнейших инвесторов также оказались Tencent, вложившая около 1,5 млрд долларов, и производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), инвестировавший 740 млн долларов. Привлечённые средства планируется направить на дальнейшую разработку технологий искусственного интеллекта.