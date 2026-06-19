194-летняя черепаха Джонатан официально признана иконой Книги рекордов Гиннесса

Власти острова Святой Елены отметили, что данный статус закрепляется исключительно за выдающимися рекордсменами, чьи достижения имеют мировое значение.

На сегодняшний день примерный возраст знаменитой рептилии составляет 194 года. Он вылупился около 1832 года на Сейшельских островах, а на остров Святой Елены попал в XIX веке, когда ему было уже около 50 лет.

Джонатан (слева) с другой гигантской черепахой, примерно в 1886 году

За свою долгую жизнь гигантская черепаха стала настоящим живым символом эпохи и главным талисманом острова, застав смену множества поколений человечества.