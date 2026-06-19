Начало пути в Лос-Анджелес-2028: 16 туркменских дзюдоистов отправились в Улан-Батор

Сборную Туркменистана на этом турнире представят 16 спортсменов. В команду вошли участники Олимпийских игр 2024 года в Париже — Сердар Рахимов и Майса Пардаева.

Полный состав сборной выглядит следующим образом:

Мужская сборная: Мекан Рамазанов и Урал Бахтияров (оба в категории до 60 кг), Сердар Рахимов (до 66 кг), Мейлис Шамурадов и Уламан Амансахедов (до 73 кг), Агаджан Айханов и Батыр Мерданов (до 81 кг), Омурузак Халмуминов (до 90 кг), а также Баймырат Маджанов и Дениз Каратаев (до 100 кг).

Мекан Рамазанов и Урал Бахтияров (оба в категории до 60 кг), Сердар Рахимов (до 66 кг), Мейлис Шамурадов и Уламан Амансахедов (до 73 кг), Агаджан Айханов и Батыр Мерданов (до 81 кг), Омурузак Халмуминов (до 90 кг), а также Баймырат Маджанов и Дениз Каратаев (до 100 кг). Женская сборная: Эджегыз Гельдыева (до 48 кг), Нарджемал Омирова (до 52 кг), Майса Пардаева и Медине Оразниязова (до 57 кг), Йылдыз Мурадова и Огулджан Русланова (до 70 кг).

Важность турнира и правила квалификации

Соревнования в Монголии открывают новый олимпийский квалификационный цикл к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Выступления на турнирах IJF World Tour позволяют спортсменам набирать очки в мировой рейтинг: за первое место начисляется 1 000 очков, за второе — 700, а за третье — 500.

Прямые путевки на Олимпиаду получат 18 сильнейших атлетов мирового рейтинга в каждой весовой категории. При этом действует ограничение: одна страна может заявить не более одного представителя в каждой категории. Оставшиеся лицензии будут распределены по континентальным квотам.