Наследие Махтумкули Фраги обсудили на конференции в Тегеране

Центральным событием стала конференция «Голос единства и культурного возрождения в регионе Организации экономического сотрудничества».

Форум прошел в Институте культуры Организации экономического сотрудничества при участии дипломатов, исследователей творчества поэта, деятелей культуры и представителей общественности.

С докладами выступили президент Института культуры, посол Туркменистана, профессор истории Национального университета Таджикистана, директор художественного института «Дом туркменской культуры» в Иране и литературоведы.

Участники рассмотрели значение литературного наследия Махтумкули Фраги, его роль в национальной и мировой литературе, философские идеи, а также темы патриотизма, единства, справедливости и гуманизма, отражённые в его произведениях. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоматериалы о поэте.

Отдельное культурное мероприятие прошло 16 июня в Университете Харезми. Его участники представили доклады о творчестве Махтумкули Фраги, читали его стихи, исполняли песни на его произведения и показали сценические постановки, посвящённые туркменской культуре, искусству и литературе.