Лувр переживает тяжелый кризис после ограбления: требуются сотни миллионов евро

«Мы можем сказать это прямо: несмотря на его внушительное величие, несмотря на ежедневную приверженность его команд, это задыхающийся Лувр», – сказал Лерибо.

Сейчас историческому комплексу требуется масштабная модернизация, оцениваемая в €1 млрд. В краткосрочной перспективе руководству необходимо привлечь €360 млн для обустройства дополнительного входа и строительства нового зала, куда переедет «Мона Лиза». Основную часть этой суммы — €300 млн — предоставит филиал Лувра в Абу-Даби. Поиск оставшихся €60 млн остается под вопросом.

«Это чертовски сложная задача, я не знаю, смогу ли я это сделать. Это сильное давление, чтобы найти эти средства», — добавил директор.

Несмотря на то, что пул архитектурных и ландшафтных бюро был сформирован еще в середине мая, к реальным работам на объекте приступят не раньше, чем через год.

Что произошло в октябре

Кризисную ситуацию спровоцировало ограбление, совершенное 19 октября 2025 года. Группе из четырех преступников хватило всего семи минут, чтобы проникнуть внутрь и похитить девять ценнейших экспонатов. Добычей грабителей стали исторические ювелирные украшения, принадлежавшие Наполеону Бонапарту и императрице Жозефине, включая брошь, ожерелье и тиару.