Ислам Махачев проведёт защиту титула в бою с Иэном Гэрри на UFC 330 в Филадельфии

Поединок станет главным событием турнира UFC 330, который состоится 16 августа в Филадельфии.

Для Махачева это будет очередное выступление после завоевания чемпионского пояса в полусреднем весе. Сейчас россиянин идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего в его активе 28 побед и одно поражение.

Последний бой Махачев провёл на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок за титул чемпиона завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Иэн Гэрри в своём последнем бою, состоявшемся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, единогласным решением судей победил Белала Мухаммада. В профессиональной карьере ирландец одержал 17 побед (восемь из которых были досрочными), и потерпел одно поражение.