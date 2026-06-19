Индия временно заблокировала Telegram из-за мошенничества на экзаменах

В ведомстве отметили, что данная мера связана с расследованием случаев мошенничества вокруг национального экзамена для поступления в медицинские вузы (NEET). Организованные группы мошенников использовали платформу для обмана кандидатов.

Ранее экзамен уже отменяли из-за утечек заданий, что спровоцировало массовые протесты студентов. Текущая блокировка направлена на безопасное проведение пересчета, запланированного на 21 июня.

Ограничение работы сервиса реализовано на основе строгих положений закона об информационных технологиях. Согласно заявлению властей, закон позволяет блокировать онлайн-ресурсы «в интересах суверенитета и целостности страны». Правительство подчеркнуло, что это крайняя мера, принятая после безрезультатных попыток удалить незаконный контент с платформы. Власти выразили сожаление о неудобствах для сотен тысяч пользователей, но назвали шаг необходимым для защиты экзаменационного процесса.

По данным Reuters, эта блокировка стала одним из самых масштабных цифровых ограничений в Индии. Страна удерживает лидерство по количеству скачиваний Telegram и насчитывает около 104 млн пользователей. Для сравнения, в России аудитория приложения составляет около 34,4 млн, в США — 26,85 млн, а в Бразилии — 14,85 млн.