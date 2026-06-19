Делегация Туркменистана приняла участие в инвестфоруме TIIF-2026 в Ташкенте

На открытии форума участвовали президенты Узбекистана, Албании, премьер-министры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и члены правительств других стран, а также представители бизнес-сообщества США, руководители международных финансовых организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС, Евразийский банк развития и другие международные институты развития.

Основными темами обсуждения стали развитие энергетики, транспортной взаимосвязанности, цифровой экономики и искусственного интеллекта, освоение минерально-сырьевых ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности, а также совершенствование финансовых механизмов и инвестиционных инструментов.

Участие туркменской делегации было направлено на развитие регионального и международного сотрудничества, укрепление торгово-экономических связей и расширение инвестиционного взаимодействия.