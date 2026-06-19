В Японии расследуют возможный сговор производителей мороженого

Во вторник сотрудники регулятора провели проверки в штаб-квартирах компаний Meiji, Morinaga Milk Industry, Lotte, Morinaga, Ezaki Glico и Akagi Nyugyo.

По данным комиссии, компании подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства и согласованных действиях, направленных на поддержание высоких цен на продукцию.

Как сообщают источники, розничные цены на широкий ассортимент популярных товаров на протяжении нескольких лет неоднократно повышались на 5–10 процентов. Следствие изучает обстоятельства этих изменений.

Регулятор предполагает, что производители могли координировать свои действия для увеличения прибыли на фоне роста затрат на сырье и ингредиенты. Расследование продолжается.