В Ашхабаде проходит 1-ое заседание Туркмено-словацкой комиссии по сотрудничеству

В Ашхабаде проходит 1-ое заседание Туркмено-словацкой комиссии по сотрудничеству
В Ашхабаде проходит 1-ое заседание Туркмено-словацкой комиссии по сотрудничеству - img 2
17 июня в Ашхабаде начало работу первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в мероприятии в Туркменистан прибыла делегация Словацкой Республики во главе с заместителем министра экономики Владимиром Шимоняком, сообщает МИД Туркменистана.

Встреча сопредседателей комиссии состоялась в отеле «Ýyldyz». Стороны подчеркнули значение переговоров для дальнейшего развития двусторонних экономических отношений и расширения сотрудничества между двумя странами.

В ходе заседания участники обсудили текущее состояние торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в различных секторах экономики и возможности реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в топливно-энергетической сфере, строительстве, транспорте, связи и информационных технологиях, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и туризме.

В рамках визита словацкая делегация также ознакомилась с достопримечательностями Ашхабада, посетив мемориальный комплекс «Halk hakydasy», Национальный музей туркменского ковра и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

18 июня заседание продолжило работу. По его итогам планируется подписание соответствующего протокола.