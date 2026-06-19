В Ашхабаде проходит 1-ое заседание Туркмено-словацкой комиссии по сотрудничеству

Встреча сопредседателей комиссии состоялась в отеле «Ýyldyz». Стороны подчеркнули значение переговоров для дальнейшего развития двусторонних экономических отношений и расширения сотрудничества между двумя странами.

В ходе заседания участники обсудили текущее состояние торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в различных секторах экономики и возможности реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в топливно-энергетической сфере, строительстве, транспорте, связи и информационных технологиях, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и туризме.

В рамках визита словацкая делегация также ознакомилась с достопримечательностями Ашхабада, посетив мемориальный комплекс «Halk hakydasy», Национальный музей туркменского ковра и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

18 июня заседание продолжило работу. По его итогам планируется подписание соответствующего протокола.