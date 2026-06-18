Xiaomi готовит к выпуску устройство под кодовым названием Madrid

В базе зарегистрированы несколько модификаций аппарата для разных рынков, включая Китай, Индию, Японию и глобальную версию. Обычно Xiaomi сначала выпускает свои флагманские модели на китайском рынке, а затем расширяет географию продаж.

По данным Gizmochina, под названием Xiaomi Madrid может скрываться одна из моделей будущей линейки Xiaomi 18 — базовая версия или Xiaomi 18 Pro.

По предварительной информации, устройство может получить флагманский процессор следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6 и оперативную память стандарта LPDDR6. Также сообщается, что диагональ экрана составит от 6,3 до 6,4 дюйма.

Появление нескольких региональных версий на раннем этапе сертификации может указывать на подготовку более широкого международного запуска по сравнению с предыдущими поколениями устройств компании.