Starship хотят сделать межорбитальным буксиром для полётов к Луне: что предлагает SpaceX?

Согласно новой концепции, корабль Orion будет стыковаться со Starship на околоземной орбите, а не возле Луны, как предполагалось ранее. После этого Starship доставит связку кораблей к спутнику Земли. На окололунной орбите Orion останется в космосе, а Starship выполнит посадку на поверхность Луны.

В SpaceX считают, что такой подход позволит сократить число сложных манёвров, повысить безопасность экипажа и уменьшить потребность в орбитальных дозаправках. Также предлагается отказаться от ряда специальных доработок лунной версии Starship.

Для миссии Artemis 3 планируется использовать модификацию Starship V3, созданную на базе серийной версии корабля. В случае успешных испытаний новая схема может лечь в основу будущих пилотируемых экспедиций NASA к Луне.