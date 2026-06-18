Specialized выпустила горный электровелосипед за $12 тыс.

Модель получила карбоновую раму и фирменный двигатель S-Works 3.1 с крутящим моментом до 111 Нм и пиковой мощностью 850 Вт. Электровелосипед оснащён аккумулятором ёмкостью 840 Вт·ч, который, по данным производителя, обеспечивает до 4,4 часа езды на одной зарядке.

В оснащение входят передняя вилка FOX 38 Factory с ходом 160 мм, задний амортизатор FOX Float X Factory, трансмиссия SRAM XX Eagle T-Type AXS, четырёхпоршневые тормоза SRAM Maven Ultimate и дисплей диагональю 2,2 дюйма.

Также предусмотрены интеллектуальное зарядное устройство с несколькими режимами работы, поддержка фирменного мобильного приложения и совместимость с сервисом Apple Find My.

Вес велосипеда составляет около 27,2 кг.

Новинка уже доступна для заказа в красном цвете.