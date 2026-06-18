Pirelli останется единственным поставщиком шин для «Формулы-1» до 2028 года

Pirelli участвует в чемпионате с первого сезона 1950 года, а эксклюзивным поставщиком шин является с 2011 года.

В руководстве «Формулы-1» отметили, что сотрудничество охватывает не только спортивную составляющую, но также разработку новых технологий и решения в области устойчивого развития. В компании заявили, что рассматривают чемпионат как площадку для испытания инноваций.

Продление контракта произошло спустя несколько недель после критики дождевых шин Pirelli со стороны Льюиса Хэмилтона. После замечаний пилота компания провела дополнительные тесты и заявила о намерении учитывать полученные результаты в дальнейшей работе.