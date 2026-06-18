Туркменистан принял участие во встрече спецпредставителей ЕС и ЦА по Афганистану

Участники обсудили текущую ситуацию в Афганистане, перспективы регионального сотрудничества и международного взаимодействия для содействия устойчивому развитию страны.

В ходе встречи была подчеркнута роль ООН и её специализированных структур в оказании гуманитарной помощи, социально-экономическом развитии Афганистана, укреплении государственных институтов и достижении Целей устойчивого развития.

Выступая на заседании, Ахмет Гурбанов отметил последовательную позицию Туркменистана по поддержке мирного, стабильного и экономически устойчивого Афганистана. Туркменская сторона также подтвердила готовность к дальнейшему взаимодействию со странами региона, Европейским союзом и международными организациями в интересах укрепления региональной стабильности и развития сотрудничества.