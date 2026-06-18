Объявлен приём работ на VIII Международный конкурс рассказов им. Махмуда Кашгари

На конкурс принимаются рассказы, которые ранее нигде не публиковались в печати и не получали наград на других творческих конкурсах.

Организаторы подчёркивают, что работы должны быть оригинальными. Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, к участию не допускаются.

Каждый писатель может представить на конкурс два рассказа на разные темы. Объём каждого должен составлять от 1 000 до 7 500 слов, а в начале произведения необходимо указать литературный псевдоним.

Текст должен быть набран на компьютере 12-м размером шрифта. В начале рассказа обязательно указывается литературный псевдоним автора.

Порядок подачи заявок и документов

Конкурсные рассказы (в печатном и электронном виде), а также пакет документов необходимо отправить в срок до 31 июля 2026 года на электронный адрес Министерства культуры Туркменистана: sanly-medeniyet@sanly.tm.

Перечень необходимых документов:

копия паспорта;

биография;

литературный псевдоним;

фотография;

адрес проживания;

место работы или учебы;

номер телефона.

Присланные на конкурс рассказы авторам не возвращаются. После проведения анализа лучшие произведения будут переданы в Оргкомитет через Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Призовой фонд

Для победителей конкурса предусмотрены следующие денежные награды:

1-е место: 45 000 турецких лир (около $970)

45 000 турецких лир (около $970) 2-е место: 25 000 турецких лир (около $540)

25 000 турецких лир (около $540) 3-е место: 15 000 турецких лир (около $320)

15 000 турецких лир (около $320) Поощрительный приз: 10 000 турецких лир (около $215)

Имена победителей Конкурса будут объявлены 20 ноября 2026 года. Торжественную церемонию вручения наград планируется провести 8 декабря 2026 года.