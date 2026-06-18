Объявлен приём работ на VIII Международный конкурс рассказов им. Махмуда Кашгари
На конкурс принимаются рассказы, которые ранее нигде не публиковались в печати и не получали наград на других творческих конкурсах.
Организаторы подчёркивают, что работы должны быть оригинальными. Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, к участию не допускаются.
Каждый писатель может представить на конкурс два рассказа на разные темы. Объём каждого должен составлять от 1 000 до 7 500 слов, а в начале произведения необходимо указать литературный псевдоним.
Текст должен быть набран на компьютере 12-м размером шрифта. В начале рассказа обязательно указывается литературный псевдоним автора.
Порядок подачи заявок и документов
Конкурсные рассказы (в печатном и электронном виде), а также пакет документов необходимо отправить в срок до 31 июля 2026 года на электронный адрес Министерства культуры Туркменистана: sanly-medeniyet@sanly.tm.
Перечень необходимых документов:
- копия паспорта;
- биография;
- литературный псевдоним;
- фотография;
- адрес проживания;
- место работы или учебы;
- номер телефона.
Присланные на конкурс рассказы авторам не возвращаются. После проведения анализа лучшие произведения будут переданы в Оргкомитет через Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Призовой фонд
Для победителей конкурса предусмотрены следующие денежные награды:
- 1-е место: 45 000 турецких лир (около $970)
- 2-е место: 25 000 турецких лир (около $540)
- 3-е место: 15 000 турецких лир (около $320)
- Поощрительный приз: 10 000 турецких лир (около $215)
Имена победителей Конкурса будут объявлены 20 ноября 2026 года. Торжественную церемонию вручения наград планируется провести 8 декабря 2026 года.