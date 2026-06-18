Объявлен приём работ на VIII Международный конкурс рассказов им. Махмуда Кашгари

Объявлен приём работ на VIII Международный конкурс рассказов им. Махмуда Кашгари
Открыт приём заявок на VIII Международный конкурс рассказов имени Махмуда Кашгари, организованный Евразийским союзом писателей по случаю 20-летия организации. Об этом объявили в Министерстве культуры Туркменистана.

На конкурс принимаются рассказы, которые ранее нигде не публиковались в печати и не получали наград на других творческих конкурсах.

Организаторы подчёркивают, что работы должны быть оригинальными. Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, к участию не допускаются.

Каждый писатель может представить на конкурс два рассказа на разные темы. Объём каждого должен составлять от 1 000 до 7 500 слов, а в начале произведения необходимо указать литературный псевдоним.

Текст должен быть набран на компьютере 12-м размером шрифта. В начале рассказа обязательно указывается литературный псевдоним автора.

Порядок подачи заявок и документов

Конкурсные рассказы (в печатном и электронном виде), а также пакет документов необходимо отправить в срок до 31 июля 2026 года на электронный адрес Министерства культуры Туркменистана: sanly-medeniyet@sanly.tm.

Перечень необходимых документов:

  • копия паспорта;
  • биография;
  • литературный псевдоним;
  • фотография;
  • адрес проживания;
  • место работы или учебы;
  • номер телефона.

Присланные на конкурс рассказы авторам не возвращаются. После проведения анализа лучшие произведения будут переданы в Оргкомитет через Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Призовой фонд

Для победителей конкурса предусмотрены следующие денежные награды:

  • 1-е место: 45 000 турецких лир (около $970)
  • 2-е место: 25 000 турецких лир (около $540)
  • 3-е место: 15 000 турецких лир (около $320)
  • Поощрительный приз: 10 000 турецких лир (около $215)

Имена победителей Конкурса будут объявлены 20 ноября 2026 года. Торжественную церемонию вручения наград планируется провести 8 декабря 2026 года.