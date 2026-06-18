«Дьявол носит Prada» стал миллиардной кинофраншизой

Оригинальная картина, вышедшая в 2006 году, собрала в прокате $326,5 млн. Продолжение, выпущенное в мае 2026 года, заработало $676 млн. Бюджет сиквела с учетом маркетинговых расходов составил $180 млн.

Главные роли в обеих лентах исполнили Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Действие разворачивается в мире высокой моды вокруг журнала «Подиум» и его руководителя Миранды Пристли.

Режиссером обеих картин выступил Дэвид Фрэнкел. Основой для экранизации стал роман Лорен Вайсбергер, опубликованный в 2003 году.