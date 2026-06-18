В Туркменистане запустили кампанию в поддержку грудного вскармливания

Инициаторами выступили Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ.

В рамках кампании подготовлена серия видеороликов, которые транслируются на национальном телевидении и распространяются в социальных сетях. В создании материалов участвовали медицинские специалисты и молодые матери. Особое внимание в них уделено вопросам подготовки к лактации, преимуществам грудного вскармливания и рекомендациям по уходу за младенцами.

Эксперты подчеркивают, что в первые шесть месяцев жизни ребенка не нужно спешить с введением искусственных смесей. Грудное молоко – это идеальное и безопасное питание, созданное самой природой. Оно полностью обеспечивает младенца энергией, витаминами и минералами, необходимыми для роста.

«Материнское молоко – это идеальная пища для ребенка, источник здоровья и материнской заботы. Грудное молоко обеспечивает полноценное питание, укрепляет иммунитет, способствует здоровому росту и развитию, а также защищает от многих заболеваний. Грудное вскармливание приносит пользу не только детям, но и матерям, и семьям», — отметила вице-президент Благотворительного фонда Огулджахан Атабаева.

Кампания продлится с мая по август 2026 года. Она предусматривает информационно-просветительские мероприятия, расширение доступа к достоверной информации о грудном вскармливании, развитие консультационной поддержки для матерей, обучение медицинских работников, вовлечение семей и местных сообществ, а также продвижение благоприятной для грудного вскармливания политики и условий труда.