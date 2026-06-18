В Казахстане утвердили третью форму национальной валюты

По его словам, в прошлом году совместно с Национальным банком было реализовано около 20 пилотных проектов с использованием цифрового тенге. Полученные результаты позволили правительству и Национальному банку утвердить план дальнейшего внедрения новой формы валюты.

«Сегодня важным для страны проектом является цифровой тенге, о котором также говорил Глава государства. Нормативно-правовое обеспечение утверждено. Официально цифровой тенге является третьей национальной валютой в Казахстане», – приводит слова Турысова издание Tengrinews.

Использование цифрового тенге будет расширяться поэтапно. В первую очередь его планируется применять в проектах, предложенных администраторами бюджетных программ, а также в инициативах, определенных правительством.

В июле 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил перевести на цифровой тенге не менее 100 крупных проектов, финансируемых из республиканского бюджета и Национального фонда. Предполагалось, что это позволит повысить прозрачность движения бюджетных средств и контроль за их использованием.