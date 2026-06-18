В Вене проходит сессия Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ с участием Туркменистана

Делегацию возглавляет директор Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук страны Гульджемал Чарыева.

В своем национальном заявлении страна подтвердила приверженность целям и принципам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отметив 30-летие открытия документа для подписания и 30-летие присоединения к нему Туркменистана.

Особо подчеркивалась активная кооперация Туркменистана с ОДВЗЯИ, включая эксплуатацию сейсмической станции Международной системы мониторинга PS44 «Алибек» и продолжающиеся усилия по укреплению национального потенциала в области мониторинга и верификации.

Также отмечены итоги недавнего визита исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда в Туркменистан, в рамках которого в Ашхабаде состоялась региональная встреча высокого уровня, учебный курс для национальных центров данных и Молодёжный форум по вопросам мира, безопасности и ядерного разоружения.