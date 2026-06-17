Toyota представила в Европе новое поколение Hilux

Новинка будет предлагаться только в четырёхдверном исполнении Double Cab с полным приводом. Внешность выполнена в концепции Tough x Agile: пикап получил узкие светодиодные фары, новую решётку радиатора с надписью TOYOTA, расширенные колёсные арки и модернизированные элементы доступа к грузовой платформе.

Салон выполнен в стиле Land Cruiser. Автомобиль оснащён виртуальной приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системой Toyota Smart Connect с экраном до 12,3 дюйма. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

В линейку двигателей вошли дизельный гибрид Hybrid 48V мощностью 204 л.с., полностью электрическая версия BEV с запасом хода до 257 км в смешанном цикле и до 380 км в городе, а также традиционные бензиновые и дизельные модификации для отдельных рынков. Водородная версия FCEV ожидается в 2028 году.

Грузоподъёмность гибридной версии превышает 1000 кг, максимальная масса буксируемого прицепа достигает 3500 кг.