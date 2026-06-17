Шведский гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut установил два рекорда скорости

На аэродроме компании в Энгельхольме автомобиль преодолел 402 метра за 8,54 секунды, достигнув скорости 305 км/ч.

Дистанция 805 метров была пройдена за 12,76 секунды с максимальной скоростью 373 км/ч.

Эти результаты стали рекордными как по максимальной скорости на указанных дистанциях, так и по времени прохождения среди серийных автомобилей без электромоторов.

Заезды проводились на стандартных заводских шинах и неподготовленном покрытии взлетно-посадочной полосы. Автомобилем управлял заводской пилот Маркус Лунд, а показатели были зафиксированы и подтверждены измерительным комплексом Racelogic.

В компании сообщили, что добиться результатов удалось благодаря обновленным настройкам программного обеспечения. Новые калибровки силовой установки будут доступны владельцам Jesko Absolut через беспроводное обновление.

Модель оснащается 5,1-литровым двигателем V8 мощностью до 1622 лошадиных сил и задним приводом. В 2025 году Jesko Absolut также установил рекорд в упражнении 0–400–0 км/ч, превзойдя результат электрического гиперкара Rimac Nevera R.