Старейший мост Парижа превратили в большую пещеру: теперь она открыта для публики

Проект представляет собой конструкцию длиной 120 м, шириной 20 м и высотой до 18 м. Она создаёт иллюзию каменной пещеры и объединяет визуальные, звуковые, обонятельные и цифровые элементы.

Открытие состоялось после нескольких дней ремонта, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Во время монтажа конструкция пострадала от дождя, ветра и града.

Звуковое сопровождение для инсталляции создал Томас Бангальтер, один из участников дуэта Daft Punk. Обонятельную часть проекта разработала специалист по ароматам Сара Буассе.

Для посетителей также доступны элементы дополненной реальности.

По словам организаторов, проект был профинансирован за счёт частных средств и поддержки партнёров. После завершения работы инсталляции рассматриваются варианты сохранения, повторного использования или переработки её материалов.