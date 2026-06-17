Парламент Венгрии ограничил полномочия премьер-министра двумя сроками

Поправка была одним из предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра. Новая норма будет применяться с учётом уже отработанных сроков.

В результате бывший глава правительства Виктор Орбан лишается возможности вновь занять пост премьер-министра. С 1998 года он возглавлял правительство страны в общей сложности пять сроков.

Поправка также предусматривает ликвидацию Офиса по защите суверенитета, который выполнял надзорные функции в рамках закона об иностранных агентах.

Ранее Мадьяр заявлял, что его партия «Тиса», обладающая конституционным большинством в парламенте, намерена подготовить более масштабную реформу основного закона и вынести её на общенациональный референдум.