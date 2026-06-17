Объявлен отбор на обучение в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Объявлен отбор на обучение в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Министерство образования Туркменистана объявляет отбор граждан для обучения в высших учебных заведениях Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) по программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год.

  • Сроки приема документов: с 16 по 21 июня 2026 года.
  • Место приема: Международный университет гуманитарных наук и развития (МУГНиР).
  • Требования к кандидатам: граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие общее среднее или среднее профессиональное образование и владеющие английским языком.

Информацию о перечне специальностей, количестве мест и условиях обучения предоставляет приемная комиссия.

Перечень необходимых документов

Переводы документов должны быть предоставлены на английском языке.

Основные документы:

  • Заявление и анкета установленного образца для граждан Туркменистана.
  • Анкета установленного образца для высших учебных заведений СУАР КНР.
  • Характеристика с последнего места учебы, работы или воинской части.
  • 12 фотографий размером 3х4 см.
  • Свидетельство о рождении (копия и заверенный перевод).
  • Справка о постоянном месте жительства (копия и заверенный перевод).
  • Копия первых двух страниц паспорта гражданина Туркменистана для выезда и въезда (паспорт должен действовать не менее 6 месяцев после начала обучения).
  • Документ, подтверждающий смену имени (при наличии; копия и заверенный перевод).
  • Оригинал документа об общем среднем, среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. Для учащихся выпускных классов — заверенная копия табеля успеваемости с оценками. Если документ выдан за рубежом, прилагается свидетельство о его признании в Туркменистане.
  • Оригинал вкладыша к диплому (копия экзаменационного листа, транскрипт и его копия, заверенный перевод).
  • Медицинская справка по образцу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (для поступающих в зарубежные вузы).

Документы, предоставляемые в оригиналах и копиях:

  • Паспорт гражданина Туркменистана и паспорт для выезда/въезда.
  • Военный билет (для прошедших службу) или приписное свидетельство вместе со справкой из военкомата по месту жительства (для юношей, не проходивших службу; копия свидетельства и справка).

Сертификаты и документы, дающие преимущество при поступлении:

  • Оригиналы сертификатов академической оценки: SAT, TOEFL, IELTS или HSK. Поступающие с такими сертификатами имеют преимущество.
  • Результаты экзамена CSCA (China Scholastic Competency Assessment).
  • Сертификат о завершении курса или изучении китайского языка (при наличии).
  • Оригиналы документов о победах на государственных предметных олимпиадах школьников, участии в международных олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным предметам.
  • Оригиналы сертификатов о прохождении дополнительных курсов, выданных компетентными образовательными учреждениями страны (при наличии).

Дополнительные условия и проведение отбора

  • Приемная комиссия имеет право в случае необходимости запросить дополнительные сведения об абитуриенте.
  • Абитуриент несет личную ответственность за предоставление ложной информации или поддельных документов.
  • 23 июня 2026 года в МУГНиР состоится отборочное собеседование по программе общеобразовательных предметов. К нему будут допущены кандидаты, набравшие высокие баллы по результатам проверки документов.

Контакты

  • Адрес МУГНиР: г. Ашхабад, улица 1958 (Андалиба), 169.
  • Телефоны: (+993 12) 39-85-62, 39-85-25.
  • Электронная почта: admissioniuhd@gmail.com