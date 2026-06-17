Объявлен отбор на обучение в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
- Сроки приема документов: с 16 по 21 июня 2026 года.
- Место приема: Международный университет гуманитарных наук и развития (МУГНиР).
- Требования к кандидатам: граждане Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие общее среднее или среднее профессиональное образование и владеющие английским языком.
Информацию о перечне специальностей, количестве мест и условиях обучения предоставляет приемная комиссия.
Перечень необходимых документов
Переводы документов должны быть предоставлены на английском языке.
Основные документы:
- Заявление и анкета установленного образца для граждан Туркменистана.
- Анкета установленного образца для высших учебных заведений СУАР КНР.
- Характеристика с последнего места учебы, работы или воинской части.
- 12 фотографий размером 3х4 см.
- Свидетельство о рождении (копия и заверенный перевод).
- Справка о постоянном месте жительства (копия и заверенный перевод).
- Копия первых двух страниц паспорта гражданина Туркменистана для выезда и въезда (паспорт должен действовать не менее 6 месяцев после начала обучения).
- Документ, подтверждающий смену имени (при наличии; копия и заверенный перевод).
- Оригинал документа об общем среднем, среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. Для учащихся выпускных классов — заверенная копия табеля успеваемости с оценками. Если документ выдан за рубежом, прилагается свидетельство о его признании в Туркменистане.
- Оригинал вкладыша к диплому (копия экзаменационного листа, транскрипт и его копия, заверенный перевод).
- Медицинская справка по образцу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (для поступающих в зарубежные вузы).
Документы, предоставляемые в оригиналах и копиях:
- Паспорт гражданина Туркменистана и паспорт для выезда/въезда.
- Военный билет (для прошедших службу) или приписное свидетельство вместе со справкой из военкомата по месту жительства (для юношей, не проходивших службу; копия свидетельства и справка).
Сертификаты и документы, дающие преимущество при поступлении:
- Оригиналы сертификатов академической оценки: SAT, TOEFL, IELTS или HSK. Поступающие с такими сертификатами имеют преимущество.
- Результаты экзамена CSCA (China Scholastic Competency Assessment).
- Сертификат о завершении курса или изучении китайского языка (при наличии).
- Оригиналы документов о победах на государственных предметных олимпиадах школьников, участии в международных олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным предметам.
- Оригиналы сертификатов о прохождении дополнительных курсов, выданных компетентными образовательными учреждениями страны (при наличии).
Дополнительные условия и проведение отбора
- Приемная комиссия имеет право в случае необходимости запросить дополнительные сведения об абитуриенте.
- Абитуриент несет личную ответственность за предоставление ложной информации или поддельных документов.
- 23 июня 2026 года в МУГНиР состоится отборочное собеседование по программе общеобразовательных предметов. К нему будут допущены кандидаты, набравшие высокие баллы по результатам проверки документов.
Контакты
- Адрес МУГНиР: г. Ашхабад, улица 1958 (Андалиба), 169.
- Телефоны: (+993 12) 39-85-62, 39-85-25.
- Электронная почта: admissioniuhd@gmail.com