Китай готовит к запуску цифровую платежную систему для конкуренции с долларом

В проекте участвуют центральные банки Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Для управления системой планируется создать отдельную структуру в Гонконге. Точная дата запуска пока не объявлена.

Платформа использует технологию блокчейн и обеспечивает прямые расчёты между центральными банками в их цифровых валютах без использования доллара в качестве промежуточного инструмента. По имеющимся данным, через систему уже проведены операции на сумму около 470 млрд юаней (около $69 млрд).

Ожидается, что комиссии в mBridge будут примерно вдвое ниже по сравнению с традиционными международными платёжными системами. Проект ориентирован прежде всего на малый бизнес, для которого существующие механизмы международных переводов остаются дорогостоящими и сложными.

Изначально mBridge был запущен в 2021 году при участии Банка международных расчётов. В 2024 году управление проектом было передано странам-участницам. Власти Китая заявляют, что система соответствует международным требованиям по борьбе с отмыванием денег и будет способствовать развитию международных расчётов в цифровом юане.