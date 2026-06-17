Итоги 5-го дня ЧМ-2026: День ничьих. Подвиг вратаря Кабо-Верде

Группа H

Испания — Кабо-Верде — 0:0

Матч прошел в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

С самого начала испанцы обрушили на соперника шквал атак. Первая половина встречи почти полностью прошла у одних ворот. Во втором тайме сборная Кабо-Верде также получила возможность забить, но игра завершилась без голов.

Это первая нулевая ничья на текущем турнире. Действующие чемпионы Европы нанесли по воротам соперника 27 ударов (7 — в створ), но так и не смогли распечатать ворота.

Героем дня стал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья. Он отстоял «на ноль» и был признан лучшим игроком матча. Впечатляющий перформанс вызвал бум в соцсетях: после игры количество подписчиков на аккаунт Возиньи выросло с 50 тысяч до 5 миллионов человек.

Интересно, что нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль отыграл весь матч, но за первые 30 минут встречи ни разу не коснулся мяча. Футболист «Реал Сосьедада» стал первым за последние 60 лет игроком с таким показателем на чемпионатах мира.

18-летний форвард Ламин Ямаль провел свой дебютный матч на ЧМ. Он вышел на поле на 71‑й минуте, заменив Гави.

Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1

Второй поединок группы состоялся в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум».

На 41-й минуте счет открыли саудовцы. После подачи с углового и ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры, который отбил мяч перед собой, защитник Абдулела Аль-Амри первым успел на добивание.

Отыграться уругвайцам удалось лишь на 80-й минуте — точным ударом из штрафной площади счет сравнял полузащитник Максимилиано Араухо. После этого латиноамериканская сборная создала еще немало опасных моментов, но безошибочная игра вратаря Саудовской Аравии сохранила итоговый ничейный результат.

Все четыре команды в группе H после 1-го тура набрали по 1 очку.

Расписание 2-го тура:

Испания — Саудовская Аравия (21 июня, 21:00)

Уругвай — Кабо-Верде (22 июня, 03:00)

Группа G

Бельгия — Египет — 1:1

Стартовый матч группы G прошел в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Египтяне, дебютировавшие на мундиале еще в 1934 году, за 8 предыдущих матчей в истории турнира не одержали ни одной победы. На этот раз семикратные чемпионы Африки были очень близки к историческому событию. На 19-й минуте полузащитник «Аль-Ахли» Имам Ашур после своевременной передачи Мохамеда Салаха мощным дальним ударом в нижний угол ворот Тибо Куртуа вывел Египет вперед.

Египтяне могли увеличить счет, но их подвела реализация.

На 66-й минуте бельгийцы смогли отыграться благодаря автоголу Мохамеда Хани, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Тома Менье. Давление на соперника оказал за секунды до этого вышедший на замену Ромелу Лукаку.

Если бы мяч влетел в ворота напрямую без касания защитника, Лукаку мог побить исторический рекорд чемпионатов мира по скорости гола после выхода на замену. Между его появлением на поле и взятием ворот прошло около 10 секунд.

Действующий рекорд принадлежит уругвайцу Ричарду Моралесу (2002 год, 16 секунд). Накануне этот рекорд едва не превзошел швед Маттиас Сванберг, которому не хватило всего 2 секунд.

В итоге Египет удерживал ничью до финального свистка и лишь в третий раз в своей истории избежал поражения на ЧМ.

Иран — Новая Зеландия — 2:2

Матч прошел в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум».

Новозеландцы дважды выходили вперед благодаря точным ударам Элайджи Джаста (на 7-й и 54-й минутах), причем в обоих случаях ему ассистировал Крис Вуд.

Иранцы дважды отыгрывались. На 33-й минуте счет сравнял Рамин Резаэян. А на 64-й минуте полузащитник Мохаммад Мохебби замкнул головой навесную передачу все того же Резаэяна.

Для сборной Новой Зеландии эта ничья стала четвертой подряд в рамках чемпионатов мира. На турнире 2010 года все три их матча также завершились мировым исходом.

Все команды в группе G после 1-го тура имеют в активе по 1 очку.

Расписание 2-го тура:

Бельгия — Иран (22 июня, 00:00)

Новая Зеландия — Египет (22 июня, 06:00)

Анонс ближайших матчей

В борьбу вступают группы I и J. Главное внимание приковано к старту действующих чемпионов мира — сборной Аргентины.

Группа I

Франция — Сенегал (17 июня, 00:00). Вывеска, привлекающая особое внимание: любители футбола помнят ЧМ-2002, когда Франция в своем стартовом матче тоже играла против Сенегала, и та встреча завершилась громкой сенсацией.

Вывеска, привлекающая особое внимание: любители футбола помнят ЧМ-2002, когда Франция в своем стартовом матче тоже играла против Сенегала, и та встреча завершилась громкой сенсацией. Ирак — Норвегия (17 июня, 03:00)

Группа J