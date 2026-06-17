Арман Царукян выиграл $5,7 млн благодаря ставке на победу Гэтжи

За неделю до турнира Царукян поставил 1 миллион долларов на победу американского бойца, который считался андердогом с коэффициентом 5,7. После победы Гэтжи сумма выигрыша составила 5,7 миллиона долларов.

Главный бой турнира завершился после четвёртого раунда. Команда Топурии приняла решение прекратить поединок. По ходу боя Гэтжи серьезно повредил левый глаз соперника.

Во втором раунде Топурия сумел потрясти американца ударом по корпусу, однако развить успех не смог. В третьем раунде Гэтжи перехватил инициативу и отправил чемпиона в нокдаун.

Ранее Царукян также заявлял, что подарит Гэтжи в случае его победы новый внедорожник RAM.

После боя Царукян не упустил возможности позлорадствовать над грузино-испанским бойцов и опубликовал в соцсети сообщение: «Илия «Я сдаюсь» Топурия».

Стоит отметить, что действующим бойцам UFC строго запрещено делать ставки на любые поединки внутри промоушена. Это жесткое правило было введено в октябре 2022 года после обновления «Кодекса поведения бойцов» (UFC Athlete Conduct Policy). Нарушение грозит пожизненным баном, расторжением контракта и уголовным преследованием.

Однако, по данным источников, в ситуации с Царукяном и его ставкой есть важные юридические нюансы, которые уберегли его от дисквалификации. Глава UFC Дана Уайт и тренерский штаб армяно-российского бойца оперативно сообщили, что Царукян не ставил деньги лично. Сделка была оформлена его близким другом и менеджером по имени Пучо, который формально являлся «лицом, принимающим решения». А вирусное видео, где Арман нажимает кнопку «делать ставку», было преподнесено как совместный прогрев и спонсорская интеграция, а не его личное финансовое участие.

Кроме того, ставка была сделана в USDT на офшорной крипто-площадке, которая не регулируется стандартными атлетическими комиссиями США (например, NSAC). Это также усложняет прямое юридическое доказательство нарушения.