Opel анонсировал четыре новинки, включая Astra и Corsa нового поколения

Немецкая сборка официально названа «определяющим активом» для бренда Opel. Присутствие марки в сегменте С является ключевой частью европейской стратегии концерна Stellantis, поскольку на этот класс приходится около 30% от всех автомобильных продаж в Европе.

К тому же Stellantis намерен вложить в экономику Германии около 1 миллиарда евро до 2030 года. Часть этих денег уже используется — началось строительство новой штаб-квартиры Opel, где также разместится немецкое представительство Stellantis.

Технические особенности новинок

Обе модели — и Astra, и Corsa — перейдут на ранее анонсированную новую платформу STLA One.

Astra сохранит широкую линейку силовых установок разных типов.

сохранит широкую линейку силовых установок разных типов. Для Corsa сейчас заявлена единственная цель — сделать электромобильность более доступной для покупателей. Не исключается, что со сменой поколений модель полностью превратится в электрокар.

Opel подтвердил, что расширит свою линейку кроссоверов за счёт совершенно новой модели. Вот её как раз создадут в партнёрстве с китайской компанией Leapmotor.

Однако в Opel уточнили: основной инжиниринг остаётся за головным подразделением в Рюссельсхайме, а международная команда займётся лишь доработками. Первые изображения этой новинки уже показаны, а старт продаж намечен на 2028 год.