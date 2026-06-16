LEGO выпустит набор с космическим телескопом «Хаббл»: в нем будет 1 552 детали

По данным инсайдеров, он поступит в продажу 1 августа 2026 года. Официального анонса сама LEGO пока не делала.

Согласно утечке, набор будет состоять из 1552 деталей, а его предполагаемая стоимость составит 139,99 доллара.

Модель получит серебристый цилиндрический корпус с солнечными панелями по бокам. В конструкции могут появиться элементы, имитирующие оптическую систему обсерватории, а также открывающиеся люки и подвижные детали. Как и другие наборы серии Icons для взрослых, модель, вероятно, будет комплектоваться черной подставкой с информационной табличкой. Минифигурки, по-видимому, в комплект не войдут.

Ранее LEGO уже выпускала уменьшенную версию телескопа в составе набора NASA Space Shuttle Discovery. Новый конструктор, если информация подтвердится, станет одним из двух космических релизов серии Icons, запланированных на август 2026 года.

Количество деталей сопоставимо с другими моделями линейки. Для сравнения, набор NASA Apollo 11 Lunar Lander содержал около 1087 деталей, а Saturn V — 1969 деталей.

За 35 лет работы телескоп «Хаббл» передал более 1,5 миллиона научных наблюдений и сделал ряд известных снимков Вселенной.