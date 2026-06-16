Экипаж Toyota выиграл «24 часа Ле-Мана»
Второе место занял экипаж BMW №20, что стало лучшим результатом марки в Ле-Мане за последние 20 лет. Тройку призёров замкнула Toyota №8.
Гиперкары (топ-3):
- Toyota №7 — 380 кругов;
- BMW №20 +10,913;
- Toyota №8 +20,417.
LMP2 (топ-4):
- Inter Europol Competition №43 — 361 круг;
- Inter Europol Competition №343 +28,094;
- Forestier Racing Panis №29 +41,059;
- Vector Sport +54,456.
LMGT3 (топ-3):
- TF Sport №33 — 336 кругов;
- Akkodis ASP Team №78 +20,621;
- Heart of Racing №23 +1:26,014.