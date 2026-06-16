Экипаж Toyota выиграл «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota выиграл «24 часа Ле-Мана»
Во Франции завершилась гонка «24 часа Ле-Мана» — третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона 2026 года. Победу одержал экипаж Toyota №7 в составе Камуи Кобаяси, Ника де Вриса и Майка Конвея.

Второе место занял экипаж BMW №20, что стало лучшим результатом марки в Ле-Мане за последние 20 лет. Тройку призёров замкнула Toyota №8.

Гиперкары (топ-3):

  1. Toyota №7 — 380 кругов;
  2. BMW №20 +10,913;
  3. Toyota №8 +20,417.

LMP2 (топ-4):

  1. Inter Europol Competition №43 — 361 круг;
  2. Inter Europol Competition №343 +28,094;
  3. Forestier Racing Panis №29 +41,059;
  4. Vector Sport +54,456.

LMGT3 (топ-3):

  1. TF Sport №33 — 336 кругов;
  2. Akkodis ASP Team №78 +20,621;
  3. Heart of Racing №23 +1:26,014.