Школам и вузам Туркменистана разрешили использовать смартфоны в образовательных целях

Документ распространяется на государственные и негосударственные образовательные учреждения, а также на педагогов и обучающихся.

К мобильным техническим средствам отнесены смартфоны, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и другие устройства с функциями связи и доступа к интернету.

Согласно новым правилам:

Мобильные устройства могут применяться в учебных целях при электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий.

С их помощью допускается доступ к образовательным ресурсам, электронным библиотекам, учебным материалам, а также выполнение и контроль заданий.

Использование устройств во время занятий разрешается только с согласия педагогических работников и исключительно в образовательных целях.

Для предотвращения помех учебному процессу устройства должны быть переведены в беззвучный режим или режим полёта.

Фото-, видео- и аудиозапись педагогов и обучающихся без их согласия запрещена.

Документ также предусматривает меры по повышению квалификации педагогов, организацию методической поддержки и информирование обучающихся и родителей о безопасном использовании мобильных устройств.

Контроль за исполнением документа возложен на заместителей министра образования по высшим и средним профессиональным учебным заведениям, а также по школьным и дошкольным учреждениям.