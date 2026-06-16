Швейцарцы проголосовали против ограничения численности населения

По данным подсчётов, против предложения высказались 54,8% участников голосования.

Инициатива была выдвинута Швейцарской народной партией в 2024 году и предусматривала ограничение роста населения до 2050 года.

Авторы предложения заявляли, что рост населения оказывает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, рынок жилья и социальную сферу. В случае превышения установленного лимита они предлагали расторгнуть соглашение о свободе передвижения с Европейским союзом.

Противники инициативы предупреждали о возможных негативных последствиях для экономики, рынка труда и отношений Швейцарии с ЕС. Правительство и парламент страны также рекомендовали отклонить предложение.

Референдум был назначен после того, как соответствующую петицию поддержали более 100 тысяч граждан. По состоянию на конец 2025 года население Швейцарии составляло 9,1 миллиона человек.