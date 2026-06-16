Шахматистка из Туркменистана стала лучшей среди женщин на турнире в Актобе

Соревнования прошли по швейцарской системе. В них приняли участие 210 шахматистов из 21 страны, среди которых были 23 гроссмейстера. В турнире Open Агамурадова набрала 6 очков, заняла 15-е место в общем зачёте и показала лучший результат среди всех участниц.

По итогам выступления её рейтинг ФИДЕ увеличился на 83,2 пункта, достигнув уровня, соответствующего званию женского мастера ФИДЕ. Мяхри Агамурадовой 16 лет, она учится в 10-м классе специализированной школы иностранных языков города Туркменабат.

Положительную динамику рейтинга также продемонстрировали Огулсурай Байрамбаева (+8,2 пункта), Джахан Реджепова (+26,8 пункта) и Лейла Шохрадова (+5,2 пункта).

В категории Masters Туркменистан представлял Аманмухаммет Хоммадов. По итогам турнира он увеличил рейтинг на 10,6 пункта и приблизился к выполнению нормы международного мастера.

Следующим крупным стартом для национальной сборной станет 46-я Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдёт в сентябре в Самарканде.