Тренера сборной Туниса уволили сразу после первого матча на ЧМ-2026

По его словам, это первый случай в истории чемпионатов мира, когда наставник национальной команды был уволен сразу после первого матча группового этапа.

Встреча состоялась на стадионе «ББВА» в мексиканском городе Гуадалупе и завершилась победой сборной Швеции со счетом 5:1.

Швеция и Тунис выступают в группе F вместе со сборными Нидерландов и Японии. Матч между этими командами завершился вничью — 2:2. После первого тура шведская команда возглавила группу.

Во втором туре Швеция сыграет с Нидерландами 20 июня, а Тунис встретится с Японией 21 июня.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.