ГТСБТ зарегистрировала за неделю 54 сделки более чем на $19,5 млн

ГТСБТ зарегистрировала за неделю 54 сделки более чем на $19,5 млн
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было зарегистрировано 54 сделки. Общая сумма экспортных контрактов превысила 19 миллионов 507 тысяч долларов США. Такие данные приводит TDH.

За иностранную валюту представители деловых кругов Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ, произведенный на технологических установках Государственного концерна «Türkmengaz».

Кроме того, зарубежным покупателям были реализованы пшеничная мука, корни и корневища солодки, экстракт солодкового корня, хлопковое масло и хлопчатобумажная пряжа. Покупателями выступили компании из ОАЭ, Турции, Азербайджана и Сербии.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум производства Государственного концерна «Türkmennebit», а также хлопковое масло, хлопчатобумажную пряжу, хлопчатобумажную ткань и хлопок-волокно.

Общая сумма сделок, заключенных на внутреннем рынке, превысила 244 миллиона манатов.