В Южной Корее стали популярными сервисы «виртуальной еды»

По данным местных СМИ, такие платформы помогают пользователям справляться со стрессом, контролировать пищевое поведение и избегать поздних перекусов.

Как отмечает The Korea Times, сайты работают по принципу сервисов доставки:

«В два часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды, выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. «У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал, и это немного снимает стресс», — говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. При этом покупка на самом деле не совершается».

Некоторые платформы содержат рейтинги, предполагаемые сроки доставки и другие элементы, создающие ощущение использования настоящего приложения. Существуют и аналогичные сервисы, имитирующие совместный перекур без реального курения.

Популярностью также пользуется формат «мокбанг» — онлайн-трансляции, в которых ведущие едят большие объемы пищи. Считается, что просмотр таких видео помогает зрителям частично удовлетворить аппетит без фактического приема пищи.