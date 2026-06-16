В Южной Корее стали популярными сервисы «виртуальной еды»

В Южной Корее стали популярными сервисы «виртуальной еды»
В Южной Корее среди молодежи растет популярность цифровых сервисов, которые имитируют процесс заказа еды без фактической покупки продуктов.

По данным местных СМИ, такие платформы помогают пользователям справляться со стрессом, контролировать пищевое поведение и избегать поздних перекусов.

Как отмечает The Korea Times, сайты работают по принципу сервисов доставки:

«В два часа ночи 25-летний офисный работник Ким открывает сайт, оформленный как приложение для доставки еды, выбирает блюда из меню, добавляет их в корзину и имитирует процесс оформления заказа. «У меня такое чувство, будто я действительно что-то заказал, и это немного снимает стресс», — говорит Ким, объясняя, что такая привычка помогает ему противостоять ночным приступам желания что-то есть. При этом покупка на самом деле не совершается».

Некоторые платформы содержат рейтинги, предполагаемые сроки доставки и другие элементы, создающие ощущение использования настоящего приложения. Существуют и аналогичные сервисы, имитирующие совместный перекур без реального курения.

Популярностью также пользуется формат «мокбанг» — онлайн-трансляции, в которых ведущие едят большие объемы пищи. Считается, что просмотр таких видео помогает зрителям частично удовлетворить аппетит без фактического приема пищи.