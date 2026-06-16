В Туркменистане соткали ковёр по мотивам сказок Пушкина

На ковре размером 2 на 1,5 метра изображены Лукоморье, Золотой петушок, персонажи «Сказки о царе Салтане» и другие образы из произведений русского поэта.

Основатель компании Огулгерек Дурдыева отметила, что работа стала выражением уважения к русской культуре и примером культурного взаимодействия двух народов.

El Darak занимается производством ковров ручной работы и совместно с Национальным музеем туркменского ковра участвует в восстановлении древних технологий ткачества.

Традиционное туркменское ковроделие входит в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО с 2019 года. Отметим, что в Национальном музее туркменского ковра хранится около двух тысяч редких экспонатов.