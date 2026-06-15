UFC Freedom 250: главный кард турнира у Белого дома, где и когда смотреть

Необычное место проведения

Этот турнир будет необычным хотя бы потому, что впервые местом проведения такого мероприятия станет Белый дом – специальную арену для поединков построили прямо на лужайке возле южной стороны резиденции президента США.

Организаторы подготовили особый формат: бойцы будут направляться к октагону непосредственно со стороны Овального кабинета.

Промоушен делает большую ставку на эксклюзивность локации, которая сама по себе гарантирует повышенное внимание со стороны фанатов.

Главный бой вечера

В центральном противостоянии сойдутся грузино-испанский боец Илия Топурия (17-0) и американец Джастин Гэтжи (27-5). Спортсмены оспорят полноценный титул чемпиона в лёгком весе.

29-летний Топурия выйдет на поединок в статусе действующего чемпиона. 37-летний Гэтжи проведёт бой в статусе временного обладателя чемпионского пояса.

Поединок обещает быть максимально зрелищным не только из-за его значимости, но и из-за агрессивного стиля ведения боя, которым славятся оба файтера.

В соглавном поединке за временный титул в тяжелом весе сразятся бывший чемпион полутяжелого дивизиона Алекс Перейра (13-3) и экс-претендент на титул Сирил Ган (13-2). Перейра может стать первым бойцом в истории UFC, завоевавшим пояса в трех весовых категориях.

Бои основного карда:

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Диего Лопес (#4) vs. Стив Гарсия (#9)

Средний вес (до 83,9 кг): Бо Никал vs. Кайл Дакас

Легкий вес (до 70,3 кг): Маурисио Руффи (#9) vs. Майкл Чендлер

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Джош Хокит (#5) vs. Деррик Льюис (#9)

Легчайший вес (до 61,2 кг): Шон О’Мэлли (#3) vs. Айманн Захаби (#6)

Тяжелый вес (временный титул): Алекс Перейра vs. Сирил Ган (#1)

Легкий вес (объединительный титул): Илия Топурия (чемпион) vs. Джастин Гэтжи (временный чемпион)

Где смотреть

Событие в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало трансляции запланировано на 05:00.