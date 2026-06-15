Rolls-Royce создал 5 эксклюзивных Cullinan, расписанных художником Сирилом Конго

Снаружи автомобили выполнены в едином стиле, однако каждый получил индивидуально оформленный интерьер с элементами ручной росписи.

Художник разработал уникальные потолочные композиции с изображением вымышленных планет и созвездий для фирменной системы Starlight. В каждом автомобиле установлено 1344 оптоволоконные «звезды».

Кроме того, каждый Cullinan получил 19 деревянных декоративных вставок с ручной росписью. Они размещены на передней панели, складных столиках и центральной консоли между задними сиденьями. Для защиты рисунков элементы покрыли десятью слоями лака.

Впервые для модели Cullinan использована схема цветового зонирования салона. Основной чёрный интерьер дополнен яркими акцентами для разных посадочных мест — красными, бирюзовыми, жёлтыми и оранжевыми. В аналогичных цветах оформлены тормозные суппорты за 23-дюймовыми колёсами. Кузов покрыт чёрной краской с лаком, содержащим синие вкрапления.

Стоимость проекта компания не раскрыла.