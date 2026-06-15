MrBeast стал первым блогером с 500 миллионами подписчиков на YouTube

Новый результат стал рекордом для платформы. По словам блогера, он не ставит целью погоню за статистикой и предпочитает сосредотачиваться на создании новых видео.

Дональдсон также поблагодарил зрителей за поддержку, подписки и просмотры.

MrBeast начал публиковать ролики в 2012 году, а широкую известность получил в 2017-м. Основу его контента составляют развлекательные видео, челленджи и благотворительные проекты.

Ближайшим конкурентом канала по числу подписчиков остается индийский T-Series где выходят записи сериалов, фильмов и музыки.

Топ-10 каналов YouTube по количеству подписчиков: