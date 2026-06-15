MrBeast стал первым блогером с 500 миллионами подписчиков на YouTube

MrBeast стал первым блогером с 500 миллионами подписчиков на YouTube
MrBeast (наст. имя – Джимми Дональдсон) стал первым блогером в истории YouTube, чей канал достиг отметки в 500 миллионов подписчиков. О достижении он сообщил во время трансляции на платформе.

Новый результат стал рекордом для платформы. По словам блогера, он не ставит целью погоню за статистикой и предпочитает сосредотачиваться на создании новых видео.

Дональдсон также поблагодарил зрителей за поддержку, подписки и просмотры.

MrBeast начал публиковать ролики в 2012 году, а широкую известность получил в 2017-м. Основу его контента составляют развлекательные видео, челленджи и благотворительные проекты.

Ближайшим конкурентом канала по числу подписчиков остается индийский T-Series где выходят записи сериалов, фильмов и музыки.

Топ-10 каналов YouTube по количеству подписчиков:

  1. MrBeast — 500 млн (блогер);
  2. T-Series — 312 млн (фильмы, музыка);
  3. Cocomelon — 210 млн (детские ролики);
  4. SET India — 189 млн (ТВ-шоу);
  5. Vlan and Niki — 150 млн (блогеры, детский контент);
  6. Stokes Twins — 140 млн (блогеры);
  7. Kids Diana Show — 138 млн (детский контент);
  8. KIMPRO — 133 млн (блогеры);
  9. Like Nastya — 132 млн (блогер, детский контент);
  10. Zee Music Company — 122 млн (музыка).