MrBeast стал первым блогером с 500 миллионами подписчиков на YouTube
Новый результат стал рекордом для платформы. По словам блогера, он не ставит целью погоню за статистикой и предпочитает сосредотачиваться на создании новых видео.
Дональдсон также поблагодарил зрителей за поддержку, подписки и просмотры.
MrBeast начал публиковать ролики в 2012 году, а широкую известность получил в 2017-м. Основу его контента составляют развлекательные видео, челленджи и благотворительные проекты.
Ближайшим конкурентом канала по числу подписчиков остается индийский T-Series где выходят записи сериалов, фильмов и музыки.
Топ-10 каналов YouTube по количеству подписчиков:
- MrBeast — 500 млн (блогер);
- T-Series — 312 млн (фильмы, музыка);
- Cocomelon — 210 млн (детские ролики);
- SET India — 189 млн (ТВ-шоу);
- Vlan and Niki — 150 млн (блогеры, детский контент);
- Stokes Twins — 140 млн (блогеры);
- Kids Diana Show — 138 млн (детский контент);
- KIMPRO — 133 млн (блогеры);
- Like Nastya — 132 млн (блогер, детский контент);
- Zee Music Company — 122 млн (музыка).