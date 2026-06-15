Google отказалась участвовать в федеральной квантовой программе США

В рамках программы Министерство торговли США планирует выделить более 2 млрд долларов девяти компаниям, работающим над различными направлениями квантовых вычислений. Среди участников есть такие компании, как IBM, GlobalFoundries, Atom Computing, D-Wave, PsiQuantum и другие.

Одним из условий получения средств является предоставление государству миноритарной неконтролирующей доли в компании. Какие именно требования стали причиной отказа Google, не уточняется.

В компании заявили, что продолжат сотрудничество с государственными структурами через поддержку фундаментальных исследований и взаимодействие с национальными лабораториями и университетами.