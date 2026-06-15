У берегов Багам нашли корабли времен реальных пиратов Карибского моря

Исследование стало возможным после получения первого официального разрешения на погружения в закрытой части гавани. Среди наиболее интересных находок оказался обугленный деревянный корпус с каменным балластом.

По словам ученых, пираты нередко сжигали захваченные суда до ватерлинии, чтобы скрыть следы своих действий. Археологи допускают, что найденное судно может оказаться «Фэнси» — флагманом Генри Эвери, совершившего в 1695 году одно из самых известных и прибыльных пиратских нападений в истории. Тогда было ограблено золото, серебро и драгоценности на сумму более 85 млн фунтов ($114,7 млн) в пересчете на сегодняшние деньги.

Во время экспедиции также были обнаружены поворотные пушки, железное орудие, 25 свинцовых пуль и точильный камень для заточки холодного оружия. Руководитель исследования доктор Шон Кингсли назвал эти предметы «визитной карточкой пиратских нападений».

Помимо вооружения, со дна подняли элементы такелажа, стеклянные бутылки, кирпичи корабельной камбузы и 143 глиняные курительные трубки с изображениями единорога и королевского герба Англии. Предполагается, что они были изготовлены в Лондоне в 1740-х годах.

Исследователи отмечают необычно хорошую сохранность деревянных конструкций, несмотря на многолетние дноуглубительные работы и сильные течения в районе гавани.

Экспедиция также обследовала пещеры, где, согласно местным легендам, пираты могли хранить сокровища. Однако никаких кладов там обнаружить не удалось.