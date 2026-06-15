Сборную Англии обокрали перед первым матчем на чемпионате мира

Инцидент произошёл в Канзас-Сити перед первой тренировкой команды. Источники утверждают, что после кражи в автомобиле остался только один мяч.

Среди пропавших вещей могли оказаться бутсы капитана команды Харри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема. Служба безопасности рассматривает версию о возможной причастности к происшествию водителей, перевозивших экипировку.

Футбольная ассоциация Англии сотрудничает с местной полицией и пытается установить местонахождение похищенного имущества.

Представитель полиции Канзаса сообщил, что два человека, представляющих интерес для следствия, были взяты под стражу до завершения расследования.

Первый матч на турнире команда Томаса Тухеля проведёт 18 июня против сборной Хорватии (начало в 01:00 ночи по ашх). Затем англичане сыграют с Ганой 24 июня и Панамой 28 июня.