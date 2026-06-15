«Нью-Йорк Никс» впервые с 1973 года стали чемпионами НБА

После финальной сирены тысячи болельщиков вышли на улицы Нью-Йорка. Празднования проходили возле «Мэдисон-сквер-гарден» и на площадках коллективного просмотра матчей. Болельщики скандировали кричалки, размахивали клубными флагами и отмечали долгожданную победу команды.

В решающем матче «Никс» сумели отыграть отставание в 16 очков. Чемпионство стало третьим в истории клуба и завершило 53-летний период ожидания титула.

Многие болельщики назвали этот успех историческим событием для города. По их словам, победа объединила жителей Нью-Йорка и стала одним из самых значимых спортивных моментов последних десятилетий.