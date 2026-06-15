Зонд NASA выдержал жару в 1300 °C близ Солнца и вновь вышел на связь

Максимальное сближение аппарата со звездой произошло 8 июня. В этот момент он находился примерно в 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца и двигался со скоростью около 692 тысяч километров в час.

Для Parker это стало 28-м прохождением через солнечную корону. Миссия проходит в период максимума солнечной активности, когда количество вспышек и выбросов плазмы значительно возрастает.

Защиту аппарата обеспечивает теплозащитный экран толщиной 11,4 сантиметра из углеродного композита. По оценкам инженеров, отдельные элементы научных приборов во время пролета подвергались воздействию температур свыше 1300 градусов Цельсия.

14 июня аппарат начнет передачу телеметрии, а с 17 по 30 июня ученые планируют получить основной массив научных данных. Ожидается, что они помогут лучше понять природу солнечного ветра, магнитных полей и космической погоды.